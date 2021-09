Grupo franco-turco promete que Yamba vai “renascer das cinzas” na Caparica

No passado dia 23 de maio, um incêndio destruiu totalmente o Yamba Bar, um restaurante e bar na Praia do Castelo, Costa da Caparica, onde em tempos funcionou o Masstige, que também ficou reduzido a cinzas em resultado de um incêndio ocorrido em maio de 2015.

Os responsáveis do Yamba lançaram de imediato uma campanha de "crowdfunding" para angariar fundos com vista à reconstrução do espaço. Até às 17 horas deste sábado, 18 de setembro, tinha angariado 76.303 euros.

"A nossa praia teve os seguros negados, portanto, para reerguer, apelamos a todos, neste momento de crise, para apoiar o retorno do Yamba. Neste momento, estamos a angariar fundos para apoiar a nossa equipa e iniciar a limpeza. Qualquer coisa que possa doar, de quantia grande ou pequena, aceitamos e agradecemos com humildade e gratidão", lê-se na página criada no GoFundMe.

Ao Negócios, o presidente e COO do grupo proprietário do Yamba garantiu que "este restaurante será reconstruído assim que todas as licenças forem concedidas, e terá como objetivo renascer das cinzas e permanecer fiel aos seus valores", prometeu William Tonnard.

A dona do Yamba é controlada pelo grupo Optylon Krea, que contabiliza em Portugal investimentos em projetos imobiliários "num valor superior a 400 milhões de euros".

Tonnard afirmou que o Yamba "começou com um investimento imobiliário e com o objetivo de criar uma ‘expertise’ interna de F&B [comida e bebida], útil para futuros empreendimentos imobiliários".

Instado a explicar o conceito do Yamba, espaço onde o futebolista Bernardo Silva festejou o seu aniversário em 2020, o presidente e COO da Optylon Krea disse que se trata de uma "cozinha de fusão árabe e africana, inspirada no profundo espírito da natureza e ligação com a terra, utilizando ingredientes portugueses, frutas e vegetais orgânicos de origem local, de agricultores locais".