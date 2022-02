Grupo português de beleza com clínicas em três continentes chega à Eslováquia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O grupo Concept, que detém as marcas BodyConcept (estética), DepilConcept (depilação permanente) e ConceptPlus (cosmética própria), e em resultado de um crescimento fulgurante em sistema de franchising, "conta com mais de 175 clínicas em todo o mundo, que empregam cerca de 630 pessoas", garante o conglomerado estético de Alexandre Lourenço, Susana Martins e Sandra Castanheira.

"As duas marcas portuguesas estão presentes em países como o Brasil, Polónia, Sérvia, Kosovo, Cabo Verde e Eslováquia, cuja primeira loja foi inaugurada em fevereiro, e com contratos de expansão internacional para a Irlanda e República Checa, o que permitirá ultrapassar as 200 clínicas num futuro próximo", revela a empresa, em comunicado.

Até ao final de março próximo, em Portugal, o grupo conta abrir mais clínicas nas cidades de Mafra, Sintra, Loures, Aveiro, Braga e Évora, tendo já aberto unidades, desde o início do ano, nas regiões de Tomar, Marinha Grande e, mais recentemente, em Torres Vedras.

Em termos de faturação, o grupo Concept afiança que fechou o ano de 2021 com um volume de negócios de cerca de 14 milhões de euros, "correspondente a um crescimento de 32% face a 2020 e a 28% face a 2019, antes da pandemia", enfatiza.

Jantar de amigos em 2004 deteta uma bela oportunidade de negócio

Em 2004, seis meses após terem terminado a faculdade, os antigos colegas de curso Alexandre Lourenço e Susana Martins encontram-se por acaso e combinam um jantar.





Durante o repasto, lembrando o projeto universitário da área de saúde e bem-estar em que estiveram envolvidos, chegaram à conclusão que havia "uma forte lacuna no mercado da estética no diz respeito a tratamentos de qualidade a preços justos".

Oportunidade de negócio detetada, e em conjunto com Sandra Castanheira, uma ex-colega de trabalho de Susana, nove meses depois os três sócios estavam a arrancar com a abertura de uma primeira clínica, e no final de 2006 já tinham sete unidades espalhadas pelo país. Eis como nasceu o grupo Concept.