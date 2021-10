Trio estético português tem 175 clínicas em três continentes

Em 2004, seis meses após terem terminado a faculdade, os antigos colegas de curso Alexandre Lourenço e Susana Martins encontram-se por acaso e combinam um jantar. Durante o repasto, lembrando o projeto universitário da área de saúde e bem-estar em que estiveram envolvidos, chegaram à conclusão que havia "uma forte lacuna no mercado da estética no diz respeito a tratamentos de qualidade a preços justos".

Oportunidade de negócio detetada, e em conjunto com Sandra Castanheira, uma ex-colega de trabalho de Susana, nove meses depois os três sócios estavam a arrancar com a abertura de uma primeira clínica, e no final de 2006 já tinham sete unidades espalhadas pelo país.

Hoje, o grupo Concept, que detém as marcas BodyConcept (estética) e DepilConcept (depilação permanente), e em resultado de um crescimento fulgurante em sistema de franchising, "conta com mais de 175 clínicas em todo o mundo, que empregam cerca de 630 pessoas", avança Alexandre Lourenço, em entrevista ao grupo.

"As duas marcas portuguesas estão presentes em países como Brasil, Polónia, Sérvia e Cabo Verde, e com contratos de expansão internacional para a Irlanda, Eslováquia e República Checa, o que permitirá ultrapassar as 200 de clínicas num futuro próximo", garante o mesmo administrador do grupo Concept.

Em Portugal, onde a rede do grupo emprega "mais de 300 pessoas", tem 45 clínicas BodyConcept e 56 DepilConcept, tendo a sua 101.ª unidade desta última marca sido inaugurada na semana passada, em Rio Tinto, Gondomar.

Cerca de quatro meses após ter aberto a DepilConcept de Azeitão, o franchisado Rui Afonso abriu agora a de Rio Tinto, desta vez acompanhado pela sua irmã, Inês Afonso.

"O contacto com o grupo Concept deu-me a confiança de que seria um multi-franchisado da marca. Eu sabia desde o início que teria várias clínicas do grupo e que a primeira, em Azeitão, era apenas isso, a primeira de muitas. E assim é. Ainda estávamos com a primeira em obra e já estava a desafiar a minha irmã Inês a abrir uma segunda clínica no norte de Portugal", enfatiza Rui Afonso, em comunicado da empresa.

Já a sua irmã "foi desafiada a sair da sua zona de conforto e de uma empresa em que trabalhava há 24 anos, mas onde já não se sentia realizada, para abraçar uma nova oportunidade e agarrá-la com todas as suas forças", realça a DepilConcept.

"Às vezes as oportunidades passam por nós e não as agarramos. Decidi aceitar o desafio e o entusiasmo foi crescendo ao mesmo tempo que fomos preparando a DepilConcept Rio Tinto, desde a procura do espaço, maquetes da clínica, obra, até à materialização da abertura da minha primeira clínica, e segunda do Rui", conta a nova franchisada da marca.