Ibersol abre sete Burger King em três dias e cria mais 175 empregos

Nos três últimos dias de 2021, o grupo Ibersol abriu restaurantes da marca Burger King, na Covilhã, Espinho, Felgueiras, Vila Nova de Gaia, Madeira, Mangualde e no Seixal.

Um conjunto de mais sete espaços Burger King que "criou 175 novos postos de trabalho diretos", com a marca a fechar o ano com um total de 119 unidades desta marca de restauração operadas pelo grupo Ibersol, no total dos 150 da insígnia existentes em Portugal.

"Estas aberturas inserem-se no programa de expansão e de modernização dos restaurantes do grupo Ibersol e que incluiu também aberturas de restaurantes de marcas como a KFC, Pizza Hut e Taco Bell ao longo de 2021", destaca João Falcão, diretor de marketing do grupo liderado por António Pinto de Sousa e Alberto Teixeira, em comunicado.

Fundado em 1954, o Burger King apresenta-se como "a segunda maior cadeia de restauração de hambúrgueres do mundo", operando mais de 17.700 restaurantes em mais de uma centena de países.

A marca está representada no grupo Ibersol "com cerca de 2.500 trabalhadores a nível continental", contando com quatro restaurantes Burger King na Madeira, onde emprega cerca de 100 pessoas.

O grupo Ibersol, que além da Burger King explora muitas outras marcas de restauração, como a Pizza Hut, Pans, KFC, Taco Bell, Pasta Caffé, Ò Kilo, MiiT ou Ribs, fechou os primeiros nove meses de 2021 com um prejuízo de 20,2 milhões de euros e uma faturação de 241,7 milhões de euros.