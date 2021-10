Ikea alerta que crise nas matérias-primas pode durar mais que um ano

Jesper Brodin, CEO do Ingka Group, que controla a maior parte das lojas Ikea."Na verdade, prevemos que o desafio da disponibilidade e das matérias-primas continuará durante a maior parte, senão todo [do exercício financeiro até o final de agosto]. Vai demorar um período mais longo do que o que pensávamos no início desta crise", afirmou o responsável, citado pelo Financial Times

Jesper Brodin acredita que o Ikea vai conseguir passar pela crise sem falhas de produção. Contudo, admite que a gestão de stocks vai ser muito mais apertada e que a marca vai ter que prioritizar os produtos mais populares.As retalhistas estão a ser particularmente afetadas pelos constrangimentos provocados pela crise pandémica, dos quais resultaram a atual crise energética, a falta de disponibilidade de matérias primas e os problemas no setor dos transportes de mercadorias.Em Portugal, já esta quinta-feira, o alerta chegou também da Sonae. A dona dos hipermercados Continente acredita que "é inevitável" que haja aumentos de custos ao longo da cadeia de distribuição, mas trabalha para que o "impacto não seja sentido pelos clientes".