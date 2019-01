Ikea de Loures vai ter um supermercado Lidl

O Ikea de Loures vai contar com um supermercado Lidl a partir do próximo verão, anunciaram esta segunda-feira as empresas em comunicado.

A parceria prevê que o espaço da cadeia sueca em Loures passe a incluir um supermercado Lidl com uma área total de 1.400 metros quadrados, estando a sua abertura prevista para o verão deste ano.

De acordo com o comunicado, o objectivo é "partilhar sinergias e colocar à disposição dos seus clientes um maior número de produtos e serviços, reforçando a conveniência e a acessibilidade".

Contactada pelo Negócios, fonte oficial da Ikea indicou que "para já esta é uma experiência única", não estando, de momento, previstas parcerias idênticas nas outras lojas da cadeia sueca.

O supermercado irá situar-se em parte da zona atualmente ocupada pelo parque de estacionamento. "Haverá uma adaptação do espaço e iremos criar lugares de estacionamento ao nível subterrâneo", indicou.

"Estamos muito entusiasmados com esta parceria entre a Ikea Loures e o Lidl, que vem efetivar a importância da conveniência para o consumidor atual. Este é mais um passo da Ikea no sentido da inovação, com novas formas de criar soluções relevantes para os nossos clientes", refere Kevin Coventry, diretor da loja Ikea Loures, citado no comunicado.

Já Alexis Latorre, diretor-geral do Lidl para a região de Lisboa, considera que "o consumidor está no centro da atividade do Lidl Portugal, pelo que é para nós muito importante posicionar os nossos produtos de qualidade ao melhor preço em locais de excelência. Faz-nos por isso todo o sentido esta parceria com a Ikea Loures, já que no mesmo local os nossos consumidores encontrarão uma série de produtos e serviços dos quais poderão usufruir comodamente".

Presente em Portugal desde 2004, a Ikea conta atualmente com cinco lojas no país. O Lidl, que entrou em Portugal há mais de duas décadas, conta com mais de 250 lojas.