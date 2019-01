Inditex vai reforçar aposta em roupa de desporto

A Inditex quer reforçar a aposta no segmento desportivo. Para tal, vai lançar a Oysho-Sport, uma submarca dentro da insígnia Oysho.





A Oysho já vende roupa de deporta para mulheres desde 2011. Mas, segundo o Expansion, o objetivo agora passa por autonomizar este segmento e alargar o número. Na prática, a Oysho-Sport será uma submarca semelhante à Zara Woman ou Zara Kids com espaço autonomizado dentro do site da marca.





A nova submarca já está disponível no site da Oysho em Portugal e vai vender produtos para nove tipos de desportos: corrida, boxe, ténis e padel, desportos aquáticos, fitness e cross fit, yoga e pilates, ski, trekking e ciclismo.





Em comunicado citado pelo site espanhol, a Oysho explica que o objetivo "é aproximar a tecnologia da moda desportiva, com tecidos compressivos para a recuperação dos músculos ou com o tecido Sensil Innergy Nylon 6.6 para melhorar o rendimento físico".





A Oysho é a sexta maior insígnia da Inditex em número de lojas (666) e a sétima em faturação com 290 milhões de euros registados no primeiro semestre de 2018, um aumento de 7% face ao mesmo período do ano anterior.