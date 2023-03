Investir muito para fugir aos impostos: o desafio de Amancio Ortega que poucos têm

Partilhar artigo



Amancio Ortega, fundador e dono da gigante de moda espanhola Inditex, criou um império no setor do retalho, que continua a crescer de vento em popa. Em 2022, o grupo viu as vendas subirem 17,5% para os 32,6 mil milhões de euros. E é precisamente esse crescimento que está a criar ao empresário um problema que poucos têm.



Todos os anos, o multimilionário vê-se obrigado a investir os milhares de milhões que ...