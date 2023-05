Jerónimo Martins abre 230 lojas na Colômbia este ano

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Jerónimo Martins comprometeu-se a abrir 230 lojas da Ara na Colômbia este ano, revelou o Ministério dos Negócios Estrangeiros daquele país, após a reunião que o CEO do grupo, Pedro Soares dos Santos, teve este sábado no Hotel Intercontinental de Lisboa com o presidente Gustavo Pedro, que esteve em visita oficial a Portugal.



Nos primeiros três meses do ano, a Jerónimo Martins inaugurou 64 lojas, alcançando as 1....