Jerónimo Martins quer voltar a abrir mais lojas na Colômbia em 2020

Apesar de prever um corte no número de lojas abertas na Colômbia, em 2019, face ao estimado inicialmente, a retalhista portuguesa diz que quer voltar a acelerar o ritmo no próximo ano.

A Jerónimo Martins planeia aumentar o ritmo de abertura de novas lojas Ara na Colômbia para 150, no próximo ano, com uma forte expansão na capital do país, Bogotá, disse a CFO da empresa Ana Luísa Virgínia, na conferência posterior à apresentação de resultados, e que a Bloomberg citou.





"A partir de 2020, 150 (lojas) pode ser um bom número, à medida que intensificarmos nossa presença na região de Bogotá", disse a CFO da dona do Pingo Doce, numa altura em que a retalhista cortou a sua previsão do número de aberturas em 2019 no país de 150 para 110.