Jerónimo Martins trava novas lojas na Colômbia e reduz investimento

A Jerónimo Martins decidiu abrandar o ritmo de abertura de novas lojas na Colômbia, de 150 para 110 este ano. A dona do Pingo Doce fechou os primeiros nove meses do ano com 302 milhões de euros de lucro e vendas de 13,7 mil milhões.