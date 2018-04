Jumbo e Pão de Açúcar dão lugar à Auchan em 2019

É o fim em Portugal de duas marcas com mais de 40 anos de presença nacional. Um investimento de quase cinco milhões vai permitir a mudança das lojas para Auchan. Que vai reforçar-se com 25 a 30 novas lojas por ano com conceito de proximidade.