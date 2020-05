Lojas vão poder prolongar período de saldos além de 124 dias

O comércio vai poder prolongar o período de saldos além dos 124 dias previstos na lei. A medida foi aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros.



Em comunicado, o Governo refere que foi aprovado "o decreto-lei que estabelece um regime excecional e provisório para as práticas comerciais com redução de preço, na sequência do levantamento das medidas restritivas adotadas no decurso do estado de emergência".