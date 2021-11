Mota-Engil compra Garça Real e abre novo restaurante junto ao Rivoli

Pouco tempo antes da chegada da pandemia, o braço turístico da Mota-Engil comprou o espaço ocupado pelo famoso Garça Real, um restaurante do Porto situado a poucos metros do Teatro Rivoli, que agora reabre com um novo conceito e nome, que mantém parte do antigo e adiciona a assinatura da Casa da Calçada, o hotel de charme que o grupo detém em Amarante.

O Real by Casa da Calçada, espaço com 400 metros quadrados que foi idealizado pelo designer de interiores portuense Paulo Lobo, é uma espécie de irmão mais novo do restaurante da Casa da Calçada - o Largo do Paço, que detém uma estrela Michelin.

"Queríamos trazer para o Porto um espaço com as exigências e qualidade da Casa da Calçada, sem a pressão da estrela Michelin e que se distinguisse dos demais. Assim nasceu o Restaurante Real by Casa da Calçada, que reúne num mesmo espaço um restaurante, um café bistrô, um cocktail bar e um espaço reservado para eventos", refere António Almeida, responsável pelo Real, em comunicado.

A cozinha é liderada pelo chef portuense Hugo Rocha, que já passou por espaços como o Antiqvvm (com uma estrela Michelin), o Vinum Restaurant & Wine Bar, o Alinea em Chicago (três Estrelas Michelin), o Moo em Barcelona (uma estrela Michelin) e pela própria Casa da Calçada, e é um dos finalistas do Chef Cozinheiro do Ano, o maior e mais antigo concurso nacional de cozinha para profissionais.

Com entradas através do número 185 da Rua do Bonjardim e do 105 da Rua Rodrigues Sampaio, o Real by Casa da Calçada "distingue-se também pela sua carta de vinhos, onde apresenta cerca de 100 referências" e "mantém a aposta em marcas nacionais e de pequenos produtores, que não se encontram nos supermercados", garante, adiantando que "a única exceção vai para os champanhes, onde são disponibilizadas referências internacionais".

Mais duas notas diferenciadoras: o cocktail bar, que funciona apenas às sextas-feiras e sábados, tem DJ residente e quer afirmar-se como um espaço especializado em runs, com uma oferta de mais de 30 referências; e a sala de eventos, que funciona no piso inferior, "permitindo uma maior privacidade e adaptando-se facilmente a eventos mais corporativos ou a outros de caráter mais familiar, oferecendo todo o material de última geração quer de som ou imagem".

O restaurante, que funciona ao almoço com menu executivo (14 euros por pessoa) e ao jantar, com serviço à carta, "oferece vários pormenores arquitetónicos irresistíveis, como uma claraboia que abre, permitindo, nos dias e noites mais agradáveis, desfrutar de um almoço ou jantar ao ar livre", remata o Real By Casa da Calçada.