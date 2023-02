Negócios das entregas movimenta quase 900 milhões de euros

O negócio das entregas em casa e dos estafetas, onde operam empresas como a Uber, Glovo ou Bolt, cresceu 31,6% entre 2020 e 2021, o equivalente a 204 milhões de euros, totalizando 852 milhões de euros em 2021, refere o jornal Público na edição deste domingo.De acordo com os dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), mais de 96% do volume de negócios foi controlado por empresas que representam apenas 8,5% do universo total de estafetas (entre empresas, empresários em nome individual e trabalhadores independentes).O crescimento nos dois primeiros anos da pandemia foi de 31,6%, mas se a comparação for feita com o pré-covid, então a subida é de 48,2%, ou seja, 277 milhões de euros, refere o jornal.O crescimento no setor também se verificou no número de sociedades, empresários em nome individual e trabalhadores independentes. Os dados preliminares referentes a 2021 dão conta de 6.687 entidades a operar nesse ano, um aumento de 43,7% (ou mais 2.035 entidades) face a 2020 e de 140% (ou mais 3.906) em relação a 2019.