Pandemia faz comércio digital bater recordes e número de portugueses a comprar online duplica

Este aumento súbito da procura está a pressionar os operadores, obrigando a um reforço de meios e de pessoal nas entregas expresso, de forma a evitar atrasos. Em 2019, foram entregues mais de 50 milhões de encomendas. O recorde deverá ser largamente ultrapassado este ano.



As novas restrições por causa da pandemia da covid-19, associadas a datas como a Black Friday (27 de novembro) e o Natal, fazem com que o comércio online em Portugal projete bater recordes. O jornal Público escreve que é esperado um crescimento de 30% a 50% no número de entregas feitas pelas principais empresas que operam no mercado português. Estima-se também que o número de portugueses que recorre ao comércio eletrónico duplique, passando de 14% para 36%.