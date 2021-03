Governo prepara lei para "tornar mais efetivos" os direitos dos utilizadores de "marketplaces"

Leia Também Marketplaces “educam” consumidores para o online

Com o aumento do comércio eletrónico durante a pandemia, o tema dos direitos dos consumidores que fazem compras online passou a estar no topo da agenda dos governos europeus, Portugal incluído.No âmbito da Nova Agenda do Consumidor, o Executivo está a preparar a transposição de três diretivas europeias que "vão fazer a diferença no curto prazo", nomeadamente no que toca à compra e venda de bens online e ao fornecimento de serviços e conteúdos digitais. A garantia é dada por João Torres, secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, em entrevista ao Negócios e à Antena 1.Além da transposição destas diretivas, o Governo está a preparar outro diploma, "de forma pioneira na Europa", que pretende regulamentar o funcionamento das plataformas digitais que vendem bens de terceiros, conhecidas como "marketplaces".O objetivo, adianta João Torres, "é tornar mais efetivo o exercício dos direitos dos consumidores destas plataformas". O que está a ser avaliado, detalha, "é a possibilidade de dizermos que um marketplace online, que comercializa um produto que é vendido por uma empresa terceira, tem alguma responsabilidade quando esse bem tem um problema, designadamente o período da garantia". Na prática, a legislação servirá para atribuir um grau de responsabilidade ao intermediário do negócio, o que não acontece atualmente.