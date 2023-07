Portugal lidera campeonato europeu de aumento das vendas em valor no grande consumo

Portugal foi o país da Europa Ocidental onde mais aumentaram as vendas em valor no grande consumo no primeiro trimestre do ano, com um crescimento de 14,2%, seguindo-se Espanha (11,2%) e Itália (10,2%), revela um relatório da NielsenIQ.



Os dados constam da mais recente edição do "Trimestre em Números" para a Europa Ocidental, citada pela imprensa espanhola, que analisou o comportamento do grande consumo em 14 países europeus nos primeiros

...