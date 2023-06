Portugal tem perdido quota de mercado na Alemanha

A Alemanha é um dos principais parceiros comerciais de Portugal, mas as exportações nacionais têm vindo a perder quota de mercado. A tendência tem vindo a registar-se desde 2020, com as exportações nacionais para a Alemanha a crescerem menos do que a totalidade das importações germânicas para o conjunto de países europeus, onde se inclui Portugal. Isso pode traduzir-se numa deterioração da competitividade externa

...