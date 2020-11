Problema informático tirou milhares de euros das contas dos comerciantes

Um problema informático na rede que gere os terminais de pagamento automático (TPA) nas lojas fez desaparecer das contas bancárias dos comerciantes os montantes que tinham recebido naqueles dias relativos às compras pagas com cartões bancários.

Este episódio é relatado pelo jornal i na edição desta terça-feira, 10 de novembro, que fala em várias empresas afetadas, entre as quais estabelecimentos de restauração, falando em milhares de euros "evaporados" entre 28 de outubro e 1 de novembro.

A SIBS reconhece o surgimento deste problema depois de ter realizado a 28 de outubro " uma intervenção técnica programada, que, apesar de ter seguido todas as rotinas e processos com o intuito de não causar impactos, originou um constrangimento inesperado em alguns fechos contabilísticos de TPA".

A entidade liderada por Madalena Tomé sublinhou ao jornal que a regularização dos montantes em causa foi "efetuada, na esmagadora maioria dos casos, nos dias seguintes", sobrando "um número residual de casos" em que isso ainda não aconteceu, como o de um restaurante, citado pelo mesmo jornal, que se queixa de ser "roubado" por causa deste débito não autorizado na conta sediada noutro banco.

Numa nota enviada às redações em que lamenta o sucedido, a SIBS assegurou entretanto que "foram efetuadas todas as ações necessárias, em conjunto com as instituições bancárias, para ultrapassar os contrangimentos e, à data de hoje, não é do [seu] conhecimento que existam situações por regularizar". "Asseguramos que estamos focados em resolver esta situação fortalecendo os elevados níveis de qualidade e fiabilidade que caracteriza os nossos serviços", finaliza.





(notícia atualizada às 13:10 com a reação da SIBS)