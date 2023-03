Produtores de leite acusam Mário Centeno de desconhecer realidade

A Federação Nacional das Cooperativas de Produtores de Leite (FENALAC) acusou o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, de desconhecer a realidade quando "utilizou o leite como mau exemplo da alegada não descida dos preços dos alimentos, ao contrário do que supostamente acontece na Europa"."Importa esclarecer este responsável, tanto mais que o cargo que ocupa deveria implicar um melhor conhecimento das atividades económicas no nosso país", diz a FENALAC, assinalando que "o preço dos produtos lácteos em Portugal reflete o aumento brutal dos custos de produção".Em comunicado, enviado esta quinta-feira às redações, a organização indica que, entre fevereiro de 2022 e fevereiro de 2023, o preço médio do leite ao produtor em Portugal continental aumentou para 0,58 euros/litro, representando uma variação de 60% (0,21euros/litro), apontando que esse crescimento iniciou-se previamente ao aumento de preço no consumidor, o qual espelha "apenas parcialmente o aumento de custos na fileira, desde a produção até à indústria e à distribuição".Na origem desta realidade - aponta - está "o aumento brutal dos fatores de produção, os quais desde o início de 2021 tem crescido mês após mês, nomeadamente a energia (60%), os alimentos para animais (58%) e os fertilizantes (200%), rubricas que representam cerca de 90% dos custos operacionais da atividade", detalha a organização de produtores "puxando" ainda dos dados do Instituto Nacional de Estatística que revelam uma quebra acentuada, na ordem dos 12%, do rendimento da atividade agrícola no ano passado. A FENALAC está a reagir ao facto de o governador do Banco de Portugal ter afirmado, em entrevista à Agência Lusa, não conseguir compreender "porque é que o preço do leite no mercado internacional está a cair 20% e o preço do leite em Portugal ainda não começou a ajustar desta maneira"."Lamentavelmente, não ouvimos quaisquer declarações deste responsável quando, durante mais de um ano, entre 2021 e 2022, os produtores de leite e os restantes operadores da cadeia sofreram agravamentos brutais dos seus custos e não obtiveram melhor remuneração da sua produção, acumulando prejuízos insustentáveis", critica a FENALAC, deixando um conselho: "Recomendamos ao senhor governador uma melhor análise da cadeia láctea, sob pena das declarações que profere, no âmbito do cargo que ocupa, induzirem em erro os consumidores e a sociedade em geral".