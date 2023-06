Inleit acusada de comprar leite em Portugal para pagar menos aos produtores galegos

Uma organização agrária espanhola acusa a Inleit de estar a usar leite procedente de Portugal, na fábrica que detém no polígono industrial Curtis-Teixeiro, na Corunha, como uma estratégia para baixar o preço a pagar aos produtores na próxima renovação de contratos prevista para agosto, avança, esta sexta-feira, o portal Campo Galego.



Segundo o jornal digital especializado em agricultura, a Unións Agrarias assegura que, na vigilância periódica feita à entrada de leite estrangeiro na Galiza, detetaram que "desde há semanas entram, em média, por dia, três camiões cisterna oriundos de Portugal, com picos de cinco ao dia, o que supõe uma média de 80 mil litros diários".



À priori, a medida não se justifica pelo diferencial de preço - dado que atualmente o leite com origem em Portugal está cerca de dois cêntimos mais barato do que na Galiza -, "mas antes como uma estratégia para forçar uma baixa de preço aos produtores galegos", adverte a organização profissional descrita como "a organização de referência rural galega".



Assim, após a revisão unilateral em baixa aplicada na primavera, que implicou um corte do preço do leite aos produtores na ordem dos 10%, a Unións Agrarias adverte que "as indústrias pretendem repetir novamente esta baixa na próxima renovação de contratos prevista para agosto, para a qual a Inleit está a oferecer preços de até cinco cêntimos inferiores aos de outras firmas".



"É absolutamente imoral o uso de matéria-prima estrangeira por parte de uma indústria líder que se vangloria publicamente do seu compromisso para com o setor pecuário galego e que, além disso, tem beneficiado de avultadas quantias de dinheiro público, a última das quais correspondente a uma subvenção de 14 milhões de euros por parte da Junta da Galiza", aponta a Unións Agrarias, citada pelo Campo Galego.



A Inleit, criada em 2016, nasce de uma aliança comercial entre a Ken Foods e a Rich's pensada para a tornar numa referência mundial na produção e distribuição de produtos lácteos de valor acrescentado.



A fábrica da Inleit na Corunha tem a maior produção leiteira de Espanha e a oitava maior da Europa, colocando no mercado 2,76 mil milhões de litros de leite por ano, graças às 8.000 explorações leiteiras e aos 500 mil hectares de pastagem e plantações, de acordo com números disponibilizados pela própria empresa no seu "site".