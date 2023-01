Preço do leite dispara mais de 30% na UE em 2022. Portugal com o 15.º mais caro

Os preços dos produtos agrícolas escalaram o ano passado, segundo as estimativas rápidas relativas aos índices de preços deste setor, divulgadas esta quinta-feira pelo Eurostat.

Nem um só grupo de bens provenientes da agricultura ficaram de fora deste aumento dos preços.





O preço dos produtos agrícolas subiram em média 24% em 2022 face ao ano anterior. Os avançoa mais acentuados foram registados pelos cereais, cujos preços dispararam 45%, pelos ovos, que subiram 43% e pelo leite, a ficar 31% mais caro.

"Os países que viram os preços subir mais rapidamente foram a Finlândia, França e Letónia", acrescenta o Eurostat.

Para o gabinete estatístico do bloco europeu existem três fatores que podem explicar este aumento dos preços.



A primeira foi a escassez que se assistiu a nível global nos mercados agrícolas, devido à invasão russa à Ucrânia. "A Rússia a e a Ucrânia têm sido grandes exportadoras de cereais, trigo, milho, fertilizantes e óleo (sobretudo de girassol)", justifica o Eurostat.

"O segundo fator foi a seca generalizada que reduziu a rentabilidade da terra", o que gerou inclusivamente a produção de menos feno para o gado, continua o Eurostat.



Por fim, destacam-se ainda "as pressões inflacionistas, nomeadamente o custo da energia uma vez que foram tomadas medidas para eliminar gradualmente a dependência da UE dos combustíveis fósseis russos, o que também levou à subida dos preços da energia".

Os preços médios dos cereais aumentaram em todos os países da UE, tendo a Finlândia (70%) liderado a tabela, seguida da Hungria (67%) e Letónia (34%). Os preços dos ovos também aumentaram nos 27 Estados membros, com o Luxemburgo a registar a subida menos expressiva (6%) e com a França no primeiro lugar do pódio.

No que toca ao leite, a seca deixou as vacas leiteiras com menos alimento e por isso com menos capacidade para a produção deste alimento, o que levou nos casos mais graves - Bélgica, Lituânia, Hungria e Letónia- a um aumento dos preços de cerca de 50%.



A média do aumento do preço do custo do leite da UE ficou pouco mais acima de 30%. Portugal regista o 15.ª aumento mais expressivo do preço do leite, com uma subida de cerca de 25% abaixo da média europeia, que se situa na casa dos 30%.

Em termos de produtos utilizados na agricultura, o destaque vai para os fertilizantes que escalaram 87% e para a energia e lubrificantes que cresceu 59%.