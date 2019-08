O Governo publicou hoje novas regras de informação do comércio aos consumidores sobre vendas em saldo ou em liquidação, e estipulou que as comunicações obrigatórias do comércio à ASAE passam a ser apenas através do portal e.Portugal.

"É proibida a venda em saldos de produtos expressamente adquiridos para esse efeito presumindo-se, em tal situação, os produtos adquiridos e rececionados no estabelecimento comercial pela primeira vez ou no mês anterior ao período de redução", lê-se no decreto-lei, que especifica que as promoções podem ocorrer "em qualquer momento considerado oportuno pelo comerciante".



O Governo explica, no diploma, que, tendo em vista uma maior transparência nas relações entre os consumidores e as empresas, considera "oportuno introduzir o conceito" de preço mais baixo anteriormente praticado e de percentagem de redução, dotando o consumidor de uma informação mais precisa que lhe permite comparar os preços, avaliar o desconto praticado, o montante da sua poupança e o custo-benefício da decisão de compra.



O decreto-lei, que entra em vigor dentro de 30 dias, estipula que "a redução de preço anunciada [pelo comerciante] deve ser real, por referência ao preço mais baixo anteriormente praticado para o mesmo produto ou, quando se trate de um produto não comercializado anteriormente pelo agente económico, por referência ao preço a praticar após o período de redução".



O diploma refere ainda que deve ser indicada "de modo inequívoco", na venda com redução de preço, a modalidade de venda, o tipo de produtos, a respetiva percentagem de redução, bem como a data de início e o período de duração.



"É proibido vender com redução de preço produtos adquiridos após a data de início da venda com redução, mesmo que o seu preço venha a ser igual ao praticado durante o período de redução", acrescenta.



Quanto à obrigatoriedade, que recai sobre os comerciantes, de comunicação prévia à ASAE de vendas em saldo ou em liquidação em estabelecimento físico ou 'online', o Governo defende, no diploma, que a "inexistência de um modelo de comunicação uniforme implica um trabalho acrescido de tratamento dos dados comunicados, razão pela qual é "necessário" estipular que as comunicações obrigatórias passam a ser efetuadas apenas através do portal e.Portugal.



"Esta alteração vem assim concretizar a medida 'Procedimento de comunicação dos saldos mais simples' do Programa Simplex+ 2018, com o objetivo de simplificar e harmonizar os procedimentos a que estão sujeitos os operadores económicos", destaca o Governo no decreto-lei.



Com esta introdução, segundo o executivo, o consumidor fica dotado de "uma informação mais precisa" que lhe permite comparar os preços, avaliar o desconto praticado, o montante da sua poupança e o custo-benefício da decisão de compra.

