Rede de hipermercados de Isabel dos Santos pede apoio do Estado angolano

A Candando apresentou um plano de revitalização para continuar com os supermercados abertos e diz que o apoio do Estado é "fundamental".

A Candando, rede de hipermercados angolana detida por Isabel dos Santos, apresentou um plano de revitalização da companhia e um pedido de apoio do Estado e do Governo do país, para fazer face aos efeitos das "dificuldades económicas do país", agravadas pelas medidas de confinamento impostas como resposta à crise pandémica da covid-19 e por não "poder contar com o apoio dos seus acionistas, fruto do arresto preventivo por decisão do Tribunal Provincial de Luanda".