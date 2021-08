Restaurantes estão a pagar mais pelos alimentos

Os restaurantes estão a pagar mais 10% a 20% pelos produtos comestíveis desde dezembro, indica o Expresso, citando fontes do setor. Nuno Rocha, vice-presidente da Associação Portuguesa de Hotelaria Restauração e Turismo, refere que esta preocupação já foi conversada entre os associados, em julho. O responsável atribui o aumento de preços à subida das matérias primas, dos transportes e até ao Brexit.



No entanto, após meses de restrições, "é difícil o setor aumentar os preços e fazer os clientes entenderem isso". Daniel Serra, presidente da Associação Nacional de Restaurantes (Pro.var) fala de uma subida generalizada "em todos os segmentos" devido a um aumento de 20% a 30% nas matérias primas, à subida dos custos de armazenamento e à alteração dos circuitos de fornecimento.





"Estamos a pagar mais 10% a 20% nos preços por grosso dos comestíveis desde dezembro", refere. O semanário cita os dados do boletim mensal da agricultura e pescas do INE que mostram que o azeite a granel subiu 26% em termos homólogos, os hortícolas subiam 3%, as frutas 7%, as batatas acima dos 50% e a carne 13%.