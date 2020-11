Restrições ameaçam contratações de Natal

O habitual reforço de equipas para o Natal vai começar a sentir-se no final de novembro, mas as empresas de trabalho temporário antecipam uma quebra face a anos anteriores. No retalho, as intenções de contratar ainda se mantêm, mas as empresas admitem voltar atrás.

Restrições ameaçam contratações de Natal









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.