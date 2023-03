Sumol+Compal sobe salário base para 800 euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Sumol+Compal anunciou, esta quinta-feira, que reviu em alta o salário base dos trabalhadores em 9,5% para 800 euros e elevou a retribuição mínima de referência, que inclui o subsídio de refeição e o prémio de produtividade, para 1.000.Já no caso dos trabalhadores em regime de dois turnos, esta retribuição mínima sobe para 1.051 euros, detalha a empresa, num comunicado enviado às redações, em que indica que a a atualização, aplicável aos trabalhadores do primeiro nível funcional, produz efeitos retroativos a janeiro."Historicamente a política salarial da empresa sempre foi a de ter um salário de entrada superior ao salário mínimo nacional e esta atualização cumpre o mesmo desígnio", justifica a Sumol+Compal.O grupo de bebidas diz também ter alargado o pacote de incentivos a todos os colaboradores da empresa em Portugal - que integra, entre outros, a tolerância de ponto no dia de aniversário, um "plafond" para aquisição sem custos de produtos das marcas da Sumol+Compal, assim como o seguro de saúde para o próprio e extensível ao agregado familiar e o seguro de vida e de acidentes pessoais.A Sumol+Compal tem ao serviço aproximadamente 1.200 trabalhadores.