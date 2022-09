Sumol+Compal investe três milhões em central solar para reduzir custos com energia

Leia Também Profit Energy instala sistema com 1.500 painéis solares na fábrica da Bodum em Portugal

A Sumol+Compal anunciou esta quarta-feira um investimento de três milhões de euros numa central fotovoltaica na sua unidade de produção e distribuição em Almeirim. O projeto será realizado em várias fases, devendo atingir a potência instalada de 3MWp, informou a empresa em comunicado. O objetivo é a produção de energia renovável para autoconsumo e a redução de emissões poluentes na ordem de 984 toneladas de CO2e por ano.Outra meta passa também por reduzir a fatura energética. "Vivemos um importante momento de decisão para escolher fontes de energia que reduzam a enorme volatilidade de custos atuais. Neste contexto, uma das nossas prioridades é aumentar a capacidade de produção de energia renovável através da instalação de centrais fotovoltaicas", disse Jaime Alves Cardoso, administrador da Sumol+Compal.De acordo com a Sumol+Compal, a primeira fase do projeto já está concluída e conta com a instalação de 1.850 painéis fotovoltaicos, numa área de 11.000 m², e uma potência instalada de 1MWp. A empresa está a avaliar, em conjunto com a Câmara Municipal de Almeirim, formas de disponibilizar os excedentes de produção de energia para beneficiar a comunidade."Esta primeira fase já responde a 15% das necessidades energéticas da fábrica em Almeirim, valor que será incrementado para 25%, com o início da produção de energia da segunda fase do projeto, que deverá estar concluída no início do próximo ano", refere o comunicado.A empresa está também a avaliar a instalação de centrais fotovoltaicas em Pombal, Vila Flor e no edifício da sede, em Carnaxide.