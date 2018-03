Unilever troca Londres por Roterdão

Cerca de um ano depois do anúncio do Brexit, a Unilever informou que vai concentrar a sua sede social em Roterdão. A empresa garante, contudo, que a sua decisão nada tem a ver com a saída do Reino Unido da União Europeia. Trata-se, antes, de uma decisão de simplificação da sua estrutura.





Desde 1930, altura em que se formou em resultado da fusão entre a Margarine Unie (holandesa) e a Lever Brothers (britânica), que a Unilever dividia a sua gestão entre os dois países. São feitas duas assembleias gerais anuais, tinha dois conselhos de administração em cada um dos países e sujeitava-se a dois quadros regulatórios diferentes.