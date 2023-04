Volume de negócios nos serviços abranda para 12,6% em fevereiro

Leia Também Volume de negócios na indústria abrandou para 4,3% em fevereiro

O volume de negócios nomial nos serviços subiu 12,6% em fevereiro em termos homólogos, divulgou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Este valor traduz-se num abrandamento de 0,2 pontos percentuais (p.p.) face ao observado em janeiro deste ano.Já a variação mensal do índice total foi 1,7% em fevereiro, acrescenta o instituto.Os segmentos que mais influenciaram o índice total foram o comércio por grosso, que contribuiu com 6,6 p.p. para a variação total, e o alojamento, restauração e similares, com um contributo de 2 p.p. Já o segmento dos transportes e armazenagem desaceleraram, contribuindo com 2,1 p.p.No que diz respeito aos índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas ajustado de efeitos de calendário, apresentaram variações homólogas de 4,3%, 14,2% e 3,4%, respetivamente. Com exceção das remunerações, todos ficaram abaixo dos valores de janeiro (5,0%, 14,2% e 7,9% em janeiro)."Em fevereiro, o índice de emprego aumentou 0,1% em cadeia (variação de 0,8% igual mês de 2022). Os índicesde remunerações e de horas trabalhadas registaram variações mensais de 0,8% e -6,0% (0,9% e -1,9% emfevereiro de 2022), respetivamente", detalha o INE.