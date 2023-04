Volume de negócios na indústria abrandou para 4,3% em fevereiro

Leia Também Crescimento do volume de negócios dos serviços abranda para 12,6% em janeiro

O índice de volume de negócios na indústria registou uma variação homóloga de 4,3% em fevereiro, valor que compara com os 12,6% no mês anterior.Os dados foram divulgados esta segunda-feira pela Instituto Nacional de Estatística (INE), que refere que o facto de o mês em causa ter tido menos um dia útil que o mês homólogo e menos três dias úteis que o mês anterior poderá ter tido influência na variação.Por mercados, o externo foi o que mais contribuiu para o resultado final. "O índice de vendas para o mercado nacional desacelerou 11,4 pontos percentuais, para uma variação de 1,2%, e contribuiu com 0,7 p.p. para o crescimento do índice total. Já as vendas para o mercado externo abrandaram 4,2 p.p para 8,4% em fevereiro, dando um contributo de 3,6 p.p", detalha o INE, em comunicado.Já por agrupamentos, a energia passou de um aumento de 9,3% em janeiro para uma redução de 5,6%, originando oúnico contributo negativo (-1,3 p.p.) para a variação do índice total. Já os bens de consumo e bens intermédios e de investimento registaram aumento de 7,9%, 2,9% e 17,4%, respetivamente."Excluindo o agrupamento de energia, as vendas na indústria subiram 7,4%", refere ainda o instituto.No que diz respeito ao emprego e as remunerações, ambos apresentaram crescimentos homólogos de 1,4% e 8,7% em fevereiro. Já o índice de horas trabalhadas passo de 6,9% em janeiro para -0,8% em fevereiro.