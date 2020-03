Worten mantém lojas abertas e com entregas gratuitas nas compras online

A Worten, rede de retalho eletrónico da Sonae, vai manter as suas lojas abertas durante o estado de emergência e disponibiliza entregas gratuitas para as compras online, informa esta terça-feira a empresa.

Em comunicado, a Worten justifica a manutenção do atendimento nas lojas com a necessidade de "assegurar bens de primeira necessidade", nomeadamente eletrodomésticos e produtos de informtática. Contudo, as lojas físicas irão funcionar com horário reduzido.

De fora desta estratégia ficam apenas as lojas Worten Mobile, que encerram a partir desta terça-feira, 24 de março.

Adicionalmente, a Worten não cobrará a entrega para as compras na loja online com valores superiores a 25 euros até 20 de abril.

"As autoridades responsáveis consideram os produtos e serviços disponibilizados pela Worten bens de primeira necessidade, no sentido em que continuam a ser muito importantes para que as famílias portuguesas possam fazer face a esta nova forma de viver o dia a dia. Com base nesse parecer, a Worten mantém as suas lojas em funcionamento, ainda que em horário reduzido", refere o comunicado.

A Worten pretende "responder às necessidades mais imediatas e urgentes dos clientes, que querem comprar um produto, sem poder aguardar por prazos de entrega, ou solicitar assistência técnica para um produto que, entretanto, se avariou", afirma Inês Drummond Borges, diretora de Marketing da Worten.