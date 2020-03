Corrida aos supermercados foi maior em Lisboa, Setúbal e Leiria

O barómetro publicado esta quarta-feira pela Nielsen indica ainda que os produtos mais procurados pelos portugueses no início do surto de covid-19 foram as conservas e a fruta.

Na semana que antecedeu a confirmação do primeiro caso positivo de coronavírus em Portugal, os efeitos da pandemia já eram visíveis nos supermercados. Segundo o barómetro publicado esta quarta-feira pela consultora Nielsen, entre 24 de fevereiro e 1 de março, os super e hipermercados registaram um crescimento das vendas na ordem dos 14%, nas categorias de alimentação, detergentes e produtos de higiene. No início do ano a subida da procura rondava os 6%.



Porém, a reação dos portugueses à pandemia não foi igual em todo o país. A análise da Nielsen dá conta de um aumento do consumo de 18% em Lisboa, e de 16% em Setúbal e Leiria. Em Santarém a procura também ficou acima da média, tendo subido 15%.



No extremo oposto da tabela surgem Guarda e Beja, onde o aumento da procura ficou pelos 7% e 8%, respetivamente. No Porto o aumento do consumo também ficou abaixo da média, com uma subida de 13%. Um valor semelhante (12%) foi registado em Évora, Faro e Portalegre.





Os analistas da Nielsen destacam que "as próximas semanas podem demonstrar uma situação diferente, uma vez que os primeiros casos positivos de covid-19 foram registados no Norte do país".