AdC entre os oito melhores reguladores da concorrência do mundo

A Autoridade da Concorrência (AdC) é considerada uma das oito melhores autoridades da concorrência do mundo, indicou o regulador português numa nota publicada no seu site oficial.A entidade presidida por Nuno Cunha Rodrigues desde 13 de março, sucedendo a Margarida Matos Rosa, "alcançou, pela primeira vez, a classificação de 4 estrelas ("Muito Bom") no Rating Enforcement da Global Competition Review (GCR)"."A classificação coloca a AdC entre as 8 melhores autoridades da concorrência a nível mundial", sublinha a nota do regulador."A Autoridade da Concorrência Portuguesa (AdC) tornou-se uma das autoridades com maior maturidade da Europa" e "mantém-se perto do coração dos consumidores portugueses", considera a GCR, uma publicação especializada que avalia anualmente o desempenho das autoridades de concorrência a nível mundial em relatórios anuais com base em informações facultadas pelas entidades avaliadas e em opiniões de observadores externos ligados à concorrência.