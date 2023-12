Combate a cartéis e ao conluio na contratação pública entre prioridades da AdC para 2024

Aumentar "a capacidade de deteção e investigação de cartéis", "aumentar o escrutínio de possíveis práticas de abuso de posição dominante" e "reforçar a campanha de combate ao conluio na contratação pública" figuram entre as prioridades da Autoridade da Concorrência (AdC) para o próximo ano, as primeiras definidas pelo atual presidente, Nuno Cunha Rodrigues.



"Em 2024, a AdC irá orientar a atuação no combate às práticas restritivas com efeitos mais nocivos para a economia e para os consumidores. Em linha com a missão de interesse público da AdC, o combate a cartéis será uma das principais metas orientadoras da atividade em 2024", lê-se no documento publicado esta quinta-feira no "site" do organismo.





A promoção de um mercado concorrencial passa "não só pela investigação e sancionamento de comportamentos de colusão, como também por iniciativas de sensibilização e divulgação de boas práticas", diz a AdC, indicando que "irá prosseguir e amplificar iniciativas de sensibilização e promoção de concorrência", bem comoe procurar lançar novas iniciativas de sensibilização, focadas nomeadamente nos mercados de trabalho".Outra frente de trabalho será aatendendo à nocividade que causam à dinâmica concorrencial entre as empresas e aos consumidores", refere a AdC, acrescentando que "o controlo de operações de concentração assume-se, da mesma forma, como uma das principais prioridades para 2024, assinalando-se o aumento expressivo de notificações prévias verificado em 2023".Neste contexto, frisa, "seráou de implementação antes da adoção de uma decisão de não oposição ("gun jumping"), uma vez que estes comportamentos impedem a AdC de avaliar o impacto da operação de concentração no funcionamento dos mercados", explica.Outro foco para o próximo ano prende-se com o "novo ambiente digital na economia", razão pela qual "o acompanhamento das tendências e evolução na área digital" a constitui outra das grandes prioridades da AdC, "com vista a mapear soluções adequadas aos desafios que a transição digital da economia acarreta". Outro dos pontos será reforçar a cooperação internacional neste domínio, nomeadamente no que concerne à implementação de legislação europeia como o Regulamento dos Mercados Digitais (DMA)."O crescimento da inteligência artificial nos últimos anos é indiscutível. O impacto deste novo ambiente digital na economia e, em particular, na política de concorrência tem sido analisado pela AdC" que, este ano, publicou inclusive um " paper " alertando para os riscos que se colocam à concorrência.A AdC salienta, porém, que "o impacto da digitalização na política de concorrência não se esgota no plano do funcionamento dos mercados e do quadro regulamentar aplicável, refletindo-se simultaneamente no próprio funcionamento das autoridades de concorrência", pelo quena prossecução das atividades de defesa da concorrência", argumenta.



Assim, "em 2024, a AdC terá como prioridade maximizar as suas ferramentas de informática forense, de forma integrada e transversal às diversas atribuições da instituição, munindo-se dos instrumentos e dos dados necessários para a implementação de novos métodos de investigação de práticas anticoncorrenciais e de deteção de operações de concentração não notificadas, mais eficazes e capazes de dar uma resposta robusta no que toca a procedimentos de recolha de dados relevantes para investigação, como "web scrapping" ou "screening".