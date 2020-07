Concorrência acusa grupos de resíduos de terem pacto de não agressão

Combinar entre grupos pactos de não agressão é uma prátrica anticoncorrencial. A Autoridade da Concorrência acusou, agora, seis empresas e seis administradores dos grupos de gestão de resíduos Blueotter e Egeo por terem "firmado um acordo de não concorrência, expressamente proibido pela Lei da Concorrência", anunciou a supervisora em comunicado.



"As sociedades Blueotter, Circular, Citri, Proresi, EGEO SGPS e EGEO TA, que integram os referidos grupos, mantinham obrigações recíprocas de não concorrência, que terão vigorado entre 2017 e 2019 e abrangido todos os clientes dos grupos na prestação de serviços dos sistemas de gestão de resíduos, no território português", explica a Autoridade da Concorrência, liderada por Margarida Matos Rosa, que investigou a prática no contexto da notificação de aquisição do controlo da Egeo Circular pelo grupo Blueotter.



Na notificação da operação, a AdC recebeu os contratos entre os referidos grupos, "tendo resultado da investigação que mantinham um acordo de não concorrência desde abril de 2017".



São sociedades ligadas à gestão, recolha e tratamento, armazenamento de resíduos e embalagens.



A acusação vai, agora, ser analisada pelos arguidos, decorrendo o período de defesa, findo o qual a AdC produz o resultado final, que pode levar a uma contraordenação de até 10% do volume de negócios.