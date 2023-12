Ouvir antes de se pronunciar: o conselho de Cadete de Matos à sucessora na Anacom

Leia Também Governo nomeou presidentes da Anacom e da ANAC antes de entrar em gestão

Leia Também Os temas quentes que esperam Sandra Maximiano na Anacom

No dia em que o Governo aprovou a nomeação da nova presidente da Anacom, Sandra Maximiano, João Cadete de Matos deixou um conselho à sucessora. "Só nos pronunciarmos depois de ouvirmos aquilo que quem trabalha connosco tem a dizer", afirmou, num almoço com os jornalistas."Foi algo que aprendi muito cedo nas minhas várias funções de gestão, que é, antes de me pronunciar sobre qualquer assunto, estudá-lo, ouvir as pessoas que trabalham nas áreas, é algo que sempre fiz. Diria que esse é um bom princípio para qualquer pessoa que está no cargo", acrescentou.Além deste, pretende passar a Maximiano os conselhos que o próprio recebeu quando assumiu o cargo, em 2015, sobre as dificuldades e o que é preciso fazer, salientou.Cadete de Matos, cujo mandato terminou a 15 de agosto, recusou tecer comentários sobre as declarações da sucessora, que após a audição na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, na semana passada, defendeu, em entrevista ao Eco, que "há um excesso de zelo" da atual administração e que, apesar de não duvidar das boas intenções, delas "está o inferno cheio"."Nunca me ouvirão dizer palavras sobre o antecessor ou sucessor", vincou, quando questionado sobre como viu estas declarações de Maximiano.O importante aos olhos de Cadete de Matos, que finda um mandato marcado por polémicas, é que a nova sucessora "seja feliz". "É importante sermos felizes nas funções e a felicidade dela é a do país, porque a Anacom não existe por si só. O propósito é servir o país", concluiu.O Governo aprovou esta quinta-feira a nomeação de Sandra Maximiano para liderar a Anacom, tendo esta sido uma das várias medidas que quis ver aprovada antes de entrar em gestão. Isto porque, como anunciou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a formalização da exoneração do primeiro-ministro será aprovada hoje, ao final do dia.