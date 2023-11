Anacom e ANAC poderão ter novas líderes antes de Governo entrar em gestão

é ouvida dia 30 de novembro na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, pelas 10h00, enquanto Sandra Maximiano

Com as audições marcadas para logo após a votação final do Orçamento do Estado para 2024, no dia 29, o Parlamento parece procurar evitar que as nomeações - feitas antes de o primeiro-ministro, António Costa, apresentar a demissão - caiam por terra.

Isto porque, tal como avançou o Negócios, a entrada em funções de Maximiano e Vieira da Mata arriscavam ficar pelo caminho, uma vez que a lei-quadro das entidades reguladoras dita que a designação ou proposta de designação de membros do conselho de administração "não pode ocorrer entre a convocação de eleições para a Assembleia da República ou a demissão do Governo e a investidura parlamentar do Governo recém-designado".Além da "luz verde" da CReSAP – que já foi dada a ambos os nomes –, os nomes propostos têm de passar pelo crivo da respectiva comissão, que neste caso é a de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, que tem de emitir um relatório fundamentado. Só depois, pode ser designado por resolução do Conselho de Ministros.Recorde-se que o convite a Sandra Maximiano foi endereçado pelo ministro das Infraestruturas, João Galamba, – que entretanto se demitiu –, mas foi uma escolha de António Costa, tal como noticiou o Negócios.