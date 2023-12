CEO da Altice cita Buda para arrasar “polícia” das telecomunicações em Portugal

Esta quinta-feira, 7 de dezembro, o cessante presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) elogiou a Nos e a Vodafone por estarem a conseguir melhorar a cobertura de rede móvel nos últimos dois anos, mas que a Meo teria ficado para trás, pois "não tem investido ao mesmo ritmo" do que as concorrentes, acusou o regulador do setor.

Num encontro com jornalistas, no mesmo dia em que o Conselho de Ministros aprovou a nomeação de Sandra Maximiano para o substituir no cargo, João Cadete de Matos afirmou que, "em termos globais, a Meo não tem investido ao mesmo ritmo" e, no caso da empresa da francesa Altice, "essa melhoria não aconteceu".

A resposta da CEO da Altice, Ana Figueiredo, surgiu este sábado, 9 de dezembro, na rede LinkedIn.

Leia Também Cadete de Matos não tem dúvidas de que preços e fidelizações vão descer em 2024

Encabeçado pela frase de Buda: "Three things cannot be long hidden: the sun, the moon and the truth" [Três coisas não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade], eis o "post" integral publicado por Ana Figueiredo:

"Não tenho por hábito comentar declarações públicas de entidades reguladoras. No entanto, não posso deixar de mostrar a minha surpresa pelas últimas declarações do Presidente cessante da Anacom – Autoridade Nacional de Comunicações sobre o nível de investimento da Meo, quanto ao teor e ao ‘timing’ das mesmas.

Leia Também Os temas quentes que esperam Sandra Maximiano na Anacom

Porque desrespeitam o investimento realizado pela empresa e o trabalho desenvolvido diariamente por mais de 6.000 colaboradores, convém lembrar e sublinhar alguns dados factuais e rigorosos:

Leia Também Ouvir antes de se pronunciar: o conselho de Cadete de Matos à sucessora na Anacom

- A Meo é, há vários anos, segundo número da própria Anacom, a operadora com menor número de reclamações por 1.000 clientes;

- A Meo é, de maneira consistente, líder de mercado em todos os segmentos e a operadora preferida dos portugueses;

Leia Também Governo nomeou presidentes da Anacom e da ANAC antes de entrar em gestão

- A Meo é a operadora que mais investiu em redes de última geração, com uma cobertura de fibra de 90% das casas dos portugueses e 95% de cobertura em 5G;

- A Meo é a operadora que mais investe em R&D em Portugal, com maior número de patentes internacionais registadas, exportando tecnologia portuguesa para vários continentes;

- A Meo é ainda o único operador que, devido à competência das suas equipas, reconhecida internacionalmente, promove Portugal como ‘hub’ para a indústria de cabos submarinos.

De acordo com os princípios orientadores definidos pela própria Anacom, de um regulador espera-se uma atuação isenta e transparente, assente na excelência e no rigor técnico, apoiada na competência, no profissionalismo e na melhoria contínua, antecipando a evolução do setor e do mercado, aspetos que não foram tidos em consideração nas declarações proferidas."