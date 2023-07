Reguladores europeus com Apple e Meta na mira

A fabricante do iPhone viu a Autoridade da Concorrência gaulesa indicar que vai avançar com um processo relacionado com a utilização de dados. Já a dona do Facebook não terá convencido as autoridades europeias das medidas para pôr fim a um processo por abuso de posição dominante.

