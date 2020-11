Aumento de capital da Mota-Engil a metade do preço pago à família

A China Communications Construction Company (CCCC), que é a quarta maior construtora do mundo, vai adquirir 23% do capital da Mota-Engil por 169,4 milhões de euros à “holding” da família Mota, e elevará a sua posição no grupo português a 30% no aumento de capital que vai ser realizado.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...