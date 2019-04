Bracarense DST ganha a reconstrução da Maison des Jeunes em Paris

A Eiffage Construction Équipement, uma das maiores empresas francesas na área da construção, tornou-se um parceiro de referência para a portuguesa DST em França.

Depois de, ainda recentemente, ter adjudicado ao grupo bracarense a requalificação e transformação de uma central de correios num centro de formação, em Paris, e que permitiu à DST um encaixe financeiro de 1,4 milhões de euros, a Eiffage acaba de lhe entregar outra obra na capital francesa, que está avaliada em 7,2 milhões de euros, dos quais 470 mil euros para trabalhos de AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) e de hidráulica.

Trata-se da reestruturação e reconstrução da Maison des Jeunes, da Associação St. Vincent de Paul, uma instituição que apoia e acompanha crianças, adolescentes e jovens que se encontram em situações de fragilidade, revelou o grupo português ao Negócios.

Situada no 10.º bairro de Paris, a Maison des Jeunes é uma obra com 2.900 metros quadrados de área total, dos quais 1.100 alocados às atividades de casa, mil destinados a atividades em comum e 800 para o jardim.

A DTE, empresa de instalações especiais da DST, será a responsável pela execução dos trabalhos de AVAC e hidráulica neste projeto, que apresenta "soluções ecologicamente responsáveis", nomeadamente através do aproveitamento das águas pluviais.

"A experiência do grupo DST na reconstrução e reabilitação de edifícios públicos e o escrupuloso cumprimento de prazos foram os dois principais critérios que justificaram a preferência da Eiffage, uma das maiores construtoras europeias, a par do reconhecimento do excelente trabalho que temos vindo a desenvolver, quer em termos de inovação, quer em termos de execução", enfatiza José Teixeira, presidente do grupo português.

Segundo a DST, a Maison des Jeunes acolhe crianças, adolescentes, jovens e famílias do bairro da Paróquia de St. Vincent de Paul e "tem como principal missão a educação de crianças e de jovens em situações fragilizadas, através de apoio em áreas de desenvolvimento físico, psicológico, intelectual, interior e espiritual".

Na Maison des Jeunes, os jovens têm disponíveis "atividades como o desporto, apoio escolar, despertar artístico, iniciativas solidárias, estadias para férias, passatempos em família e formação em áreas da costura e cozinha".