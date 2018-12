DST investe 13 milhões no Salgueiral de Guimarães

O grupo DST está a investir 13 milhões de euros na construção do empreendimento Salgueiral Residences, em Guimarães.

O grupo bracarense DST está a investir 13 milhões de euros na construção de um empreendimento habitacional de luxo na zona do Salgueiral, em Guimarães. O projecto é constituído por seis prédios, de sete pisos cada, num total de mais de sete dezenas de habitações.

Na zona do Salgueiral, a meia dúzia de minutos do centro histórico de Guimarães, a DST Real Estate, promotora imobiliária do grupo bracarense DST, está a construir um empreendimento habitacional de mais de sete dezenas de habitações (entre T0 e T3), num investimento da ordem dos 13 milhões de euros.

Constituído por seis prédios, de sete pisos cada, a empreitada do Salgueiral Residences, assim se chama o complexo habitacional, contará com a intervenção de mais quatro empresas do grupo DST, nomeadamente a construtora DST, a DST Solar, a Tagregados e a Tconcrete.