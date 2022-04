CCCC vai ter mais um administrador na Mota-Engil

A Mota-Engil vai aumentar o número de membros do conselho de administração dos atuais 14 para 15 e a proposta que será submetida à assembleia geral, que terá lugar a 6 de maio, é para a entrada de mais um elemento ligado à China Communications Construction Co (CCCC), que no ano passado passou a deter 32,41% do grupo.





De acordo com a proposta que consta da convocatória para a assembleia geral anual, apresentada pela Mota Gestão e Participações, o nome escolhido para integrar o conselho de administração no mandato 2021-2023 é Leong Vai Tac, de nacionalidade chinesa. A CCCC passará assim a ter seis administradores.





Após a entrada do grupo chinês na construtora portuguesa, em 2021, o conselho de administração do grupo foi reduzido de 20 elementos para 14. Dos oito gestores que estavam até então na comissão executiva passam a estar apenas cinco, dos quais dois indicados pela CCCC, um dos quais assumiu o lugar de CFO.





Nessa altura, a vice-presidência do grupo liderado por António Mota passou para Wang Jingchun, o responsável pelos negócios internacionais da CCCC.