De empresário a membro do Governo em Macau. Quem é o novo administrador da Mota-Engil?

Lionel Leong Vai Tac é o mais recente membro do conselho de administração da Mota-Engil. Figura destacada de Macau foi empresário e membro do Governo e quase candidato a líder do Governo.

