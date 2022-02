Concursos e contratos de obras públicas recuam em 2021

Os concursos de obras públicas promovidos no ano passado recuaram 21% face a 2020. Também os contratos de empreitadas celebrados tiveram uma quebra de 10%.





De acordo com o barómetro da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) divulgado esta terça-feira, o volume total de concursos de empreitadas promovidos ao longo do ano de 2021 atingiu 3.825 milhões de euros, o que significa uma redução de 21% face aos 4.859 apurados no ano anterior.





Esta redução, segundo a AICCOPN, "deve-se, em larga medida, ao facto de, em 2020, se ter registado um volume significativamente elevado de promoção de concursos de empreitadas de valor igual ou superior a 80 milhões de euros, relacionados com investimentos planeados no domínio da ferrovia e rede de metropolitano, os quais totalizaram 1.126 milhões de euros nesse ano".





Já os contratos de empreitadas celebrados e reportados no Portal Base no âmbito de concursos públicos em 2021 atingiram 2.713 milhões de euros, ou seja, menos 8% do que os 2.956 milhões apurados no ano anterior.





Por seu lado, os contratos de obras públicas celebrados em resultado de ajustes diretos e consultas prévias cresceram 2% ao longo de 2021, de 574 milhões para 584 milhões de euros.





No seu conjunto, os contratos de empreitadas celebrados até ao final de dezembro totalizaram 3.604 milhões de euros, menos 10% comparativamente com os 3.985 milhões registados em 2020.





Uma variação negativa que "resulta de um efeito de base já que, nos últimos dois meses de 2020, foram celebrados contratos de valor superior a 80 milhões de euros num total de 567 milhões de euros", refere a associação.Ainda assim, acrescenta, o montante apurado no ano de 2021 representa o segundo registo anual mais elevado desde início desta série, em 2011.