Construção cresce ao ritmo mais rápido em mais de 12 anos

O sector da construção tem estado a recuperar, depois de anos e anos de quebras consecutivas. O índice de produção na construção e obras públicas aumentou 3,5%, em Fevereiro, quando comparado com igual período do ano passado, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quarta-feira, 11 de Abril.





Este é o aumento mais pronunciado desde que há dados (Março de 2006) e representa o 14.º mês consecutivo de aumento da produção. Antes disso, este indicador só registou quebras, sendo que em causa esteve um período marcado pela crise financeira que culminou com o país a recorrer a ajuda financeira externa.



Neste período, a concessão de crédito por parte da banca para a compra de casas tornou-se quase residual, o desemprego atingiu níveis históricos e as famílias tornaram-se cautelosas com os seus gastos e investimentos. E o sector da construção foi um dos que mais se ressentiu.



A contribuir para a recuperação deste indicador estiveram os dois segmentos. A construção de edifícios acelerou, inclusivamente, com o índice de produção a crescer 2,3%, quando em Janeiro tinha sido de 1,6%. Já a engenharia civil registou um aumento de produção de 5,3%, o que compara com o crescimento de 5,4% registado um mês antes.



O índice de emprego no sector da construção registou uma variação homóloga de 2,1%, superior à de Janeiro em uma décima. Já as remunerações abrandaram o seu crescimento para 2,8%.