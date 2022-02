Construtoras já param obras por não conseguirem reequilibrar contratos

A atualização dos preços das empreitadas tem sido muito abaixo do aumento real. Autarcas alertam para o risco de obras pararem por todo o país e de construtoras colapsarem. Isto em vésperas do arranque do PRR.

Construtoras já param obras por não conseguirem reequilibrar contratos









