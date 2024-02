Contrato para construção do novo hospital de Lisboa é assinado amanhã

Cinco anos depois de terem sido entregues as propostas no concurso para a construção do Hospital de Lisboa Oriental, o Governo vai assinar esta sexta-feira o contrato com a Mota-Engil, que ganhou o projeto estimado em 380 milhões de euros.

